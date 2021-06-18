Сурков рассказал, как Путин совместил демократию с монархией

https://static.news.ru/photo/722608d8-d05a-11eb-9ea2-96000091f725_660.jpg Владислав Сурков Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент Владимир Путин не отменил демократию, а совместил её с «монархическим архетипом российского правления», считает бывший помощник главы государства Владислав Сурков. В интервью с Financial Times он в этом контексте сравнил российского лидера с основателем Римской империи Октавианом Августом.

По его словам, архетип, созданный Путиным, работает и предоставляет достаточно как свободы, так и порядка.

Октавиан пришёл к власти, когда нация, люди боялись бороться. Он создал государство другого типа. Это больше не была республика. <...> Он сохранил формальные институты республики — был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему, — рассказал Сурков.

Он считает, что к распаду Советского Союза привело однообразие и после этого людям нужно было разнообразие. Оно появилось в 1990-е годы, но «губило Россию ещё быстрее». Экс-чиновник уверен, что разнообразием нужно управлять, чтобы был компромисс между порядком и хаосом.

Передозировка свободы смертельна для государства. Всё, что служит лекарством, может быть ядом. Всё дело в дозировке, — подчеркнул он.

Также он заявил, что оппозиционера Алексея Навального не должно быть в российской политике. По его словам, политику следует избираться в Германии. Кроме того, по его словам, Украина сможет выжить только в случае, если государство станет конфедерацией.