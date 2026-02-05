Зимняя Олимпиада — 2026
Суп из кильки в томате — оказывается, это обалденно вкусно: простой рецепт с рисом

Фото: D-NEWS.ru
Многие даже не догадываются, что из обычной банки кильки в томатном соусе можно приготовить настоящий домашний суп. Насыщенный, ароматный, сытный — он отлично согревает и выручает, когда нужно быстро накормить семью. Готовится из самых доступных продуктов, а вкус приятно удивляет с первой ложки.

Ингредиенты: вода — 2 л, картофель — 3 шт., килька в томатном соусе — 1 банка, рис — 0,5–1 стакан, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., лавровый лист — 1 шт., зелень — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Картофель очищают и нарезают небольшими кубиками. Морковь натирают на крупной тёрке, лук мелко нарезают. В кастрюлю выкладывают картофель, морковь и лук, добавляют промытый рис, лавровый лист, соль и перец. Заливают холодной водой и доводят до кипения. После закипания варят на слабом огне около 315 минут, пока овощи и рис не станут мягкими. Затем открывают банку кильки и вместе с томатным соусом добавляют в суп. Аккуратно перемешивают и варят ещё 5 минут. В конце посыпают свежей зеленью и дают немного настояться под крышкой. Подают горячим — с хлебом или гренками. Просто, бюджетно и неожиданно вкусно.

