Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

https://static.news.ru/photo/e2987f06-ef78-11ea-be93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший депутат ГД Вадим Варшавский, осуждённый на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, обязан будет перечислить более 8 млрд рублей банку «Траст». Соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы.

Вынесено решение по гражданскому делу по иску ПАО "Национальный банк "Траст" к Варшавскому о взыскании денежных средств. Исковые требования были удовлетворены, с Варшавского были взысканы денежные средства в счёт погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 руб, расходы по оплате госпошлины в размере 60 тысяч рублей, — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Судебное решение пока не вступило в силу. Оно может быть обжаловано.

Варшавского признали виновным по части 2 статьи 199 УК РФ и приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее NEWS.ru писал, что Высокий суд Лондона заблокировал активы семьи предпринимателя Бориса Минца на $572 млн. Основанием для этого послужило требование банка «Траст» о взыскании убытков на сумму более $700 млн.