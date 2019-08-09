Группа студентов из Сибири создала беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina.
Транспортное средство способно развивать скорость до 5 км/ч. По замыслу авторов, оно может использоваться для перевозки умерших на территории кладбищ.
В настоящее время проект находится на стадии доработки. По словам представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева, создателям катафалка-беспилотника будет предоставлена консультация высококлассных специалистов, занимающихся разработками в сфере высокоавтоматизированного транспорта. Он выразил надежду на то, что студенты с их помощью смогут нарастить крейсерскую скорость своего изобретения, и это позволит найти ему другое применение, передаёт
Ранее News.ru писал, что ПАО «ГАЗ» разрабатывает беспилотную «Газель». Автомобиль получит название NEXT.