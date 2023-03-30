Стало известно, примет ли РПЦ изгнанных монахов Киево-Печерской лавры Представитель РПЦ Кипшидзе: монахам Киево-Печерской лавры не откажут в приюте в России

Фото: foto.patriarchia.ru

Монахам Киево-Печерской лавры не откажут в приюте в России, заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с NEWS.ru о ситуации в украинском монастыре. По его словам, РПЦ не отказывает никому в помощи и этому есть уже «определенное» количество примеров.

Мы никогда не отказывали в том, чтобы приютить украинских священников и монахов. Разумеется мы не можем поддержать то, что клирики становятся чужими людьми в своей стране, что их преследуют и изгоняют. Мировое сообщество, если оно еще есть, должно приложить усилия, чтобы их права были защищены насколько возможно, — сказал Кипшидзе.

В то же время он добавил, что общение с монахами затруднено тем, что любой контакт с русской церковью рассматривается как форма предательства. По словам Кипшидзе, человека, просто позвонившего в Россию, могут на следующий день бросить в застенки СБУ.

Кипшидзе также рассказал, что раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ), при поддержке власти и Запада терроризируют религиозное большинство. По его словам, несмотря на все потуги украинских властей, ПЦУ остается церковью меньшинства, пользующаяся очень ограниченной поддержкой людей.

30 марта украинские СМИ сообщили, чтo прихожане УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру представителей комиссии по инвентаризации имущества. Прибывшие сотрудники правoохранительных органов не вмешивались в происходящее. Также сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских, воoруженных автоматами.