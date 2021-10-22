Стало известно, как Исмаилов получил убежище в Черногории

В получении российским миллиардером Тельманом Исмаиловым политического убежища в Черногории свою роль сыграло решение прокуратуры Цюриха закрыть против него дело об отмывании денег. Как сообщила ТАСС его адвокат Марина Русакова, это стало решающим фактором при освобождении её подзащитного из экстрадиционного ареста. Следственные органы РФ обвиняют бизнесмена в убийствах и похищении.

Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тысяч швейцарских франков, а в этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности Тельмана, — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что именно это решение, которое было представлено Черногорскому суду, сыграло решающую роль.

Исмаилов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. По версии следствия, он вместе со своими братьями организовал убийство двоих предпринимателей в 2016 году. Кроме того, он причастен к незаконному удержанию и избиению певца Авраама Руссо в московском ресторане «Прага».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ изучить основания отказа в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, находящегося в Черногории, и представить доклад.