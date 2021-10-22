Глава СКР потребовал выяснить причины отказа в выдаче России Исмаилова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ изучить основания отказа в выдаче бизнесмена Тальмана Исмаилова, находящегося в Черногории, и представить доклад. Об этом сообщается на сайте ведомства. В СКР отметили, что международный розыск предпринимателя не отменён.

Исмаилов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. По версии следствия, он вместе со своими братьями организовал убийство двоих предпринимателей в 2016 году. Кроме того, он причастен к незаконному удержанию и избиению певца Авраама руссо в московском ресторане «Прага».

За совершение указанных тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске, — говорится в сообщении СКР.

Ранее стало известно, что Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. В связи с этим его выдача России стала невозможна, предпринимателя отпустили из изолятора для ожидающих экстрадиции. Задержали его 1 октября на основании международного ордера Интерпола.