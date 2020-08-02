Самой популярной покупкой у россиян стал пакет

https://static.news.ru/photo/6010cd0c-d490-11ea-9212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самыми популярными товарами за первые семь месяцев 2020 года в магазинах торговых сетей «Магнит» и «Пятёрочка» стали бананы, картофель и сахар-песок, выяснили сотрудники аналитического подразделения «ЧекСкан Research».

Специалисты изучили 2,5 млн чеков покупателей. Эксперты пришли к выводу, что популярнее этих продуктов был только пакет для покупок, пишет РБК. Однако были и исключения. Например, в Северо-Западном федеральном округе в «Магните» чаще всего граждане покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых популярных товаров стал майонез.

Средний чек с начала года постоянно рос, утверждают авторы исследования. Пикового значения он достиг в апреле — 550 рублей в «Магните» и 576 рублей в «Пятёрочке». К июлю, наоборот, суммы падали и достигли 500–533 рублей.

Глава проекта «ЧекСкан Research» Владислав Вернигора считает, что крупнейшие продуктовые ретейлеры чувствуют себя комфортно. По мнению руководителя организации, торговые сети не прекращали работать во время режима самоизоляции, а самыми популярными продуктами были товары неэластичного спроса.

Накануне стало известно, что стоимость лекарств за год выросла в России в среднем на 23,8%. Импортные таблетки подорожали на 7,5%. А в июне средневзвешенная стоимость упаковки достигла 115 рублей. Цена на импортные препараты выросла только до 381 рубля за пачку. Кроме лекарств подорожали БАДы. Их цена за упаковку выросла со 188 рублей год назад до 222 рублей за пачку в июне этого года.

Аптеки выручили от продажи лекарств в первом полугодии 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Пик продаж пришёлся на март. В этот месяц россияне поставили рекорд, купив лекарства на 127,2 млрд рублей. Такие покупки оправдывались тем, что россияне закупались перед режимом самоизоляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуме предлагают расширить право граждан на получение налогового вычета по расходам на лечение и включить в круг лиц, на которых оно распространяется, совершеннолетних детей. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Михаил Щапов.