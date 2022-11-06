Стали известны подробности гибели протоиерея Васильева на Украине Военкор Сладков: священник Васильев погиб в Херсонской области под ракетным обстрелом

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Михаил Васильев

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что священник Михаил Васильев погиб в результате ракетного удара в Херсонской области. Ранее в соцсетях появилась информация, что снаряд, выпущенный со стороны Украины из американских РСЗО HIMARS, разорвался в трех метрах от протоиерея.

Погиб как батюшка-воин, в рядах десантников. Да его и называли батюшкой ВДВ. Что сказать... Смелый, даже дерзкий, честный, даже не просто честный, а непреклонный правдоруб. <...> Его самоирония так же филигранна, как уместна, — написал Сладков.

6 ноября заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил в своем Telegram-канале о гибели Васильева. Известно, что протоиерей принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии, Косово, Сирии и на Северном Кавказе. Священник не только благословлял военнослужащих, но и сам не раз прыгал с парашютом, сопровождая подразделения ВДВ.

Ранее на призывном пункте в Мариинске дьякон Александр Соколов призвал мобилизованных «молиться богу, каяться» и не ждать, «пока гробы придут». Позднее епархия в Кемеровской области отстранила его от работы с мобилизованными. Дьякону было указано на недопустимость подобных высказываний.