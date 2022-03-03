США предупредили, что будут перехватывать российские самолёты в своём небе

Авиационные власти США пригрозили задержанием пилотам и экипажам российских самолётов, если они нарушат запрет на использование воздушного пространства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную авиационную администрацию. Исключение будет сделано для гуманитарных и дипломатических бортов.

Эксплуатируемые самолёты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности, — говорится в сообщении.

Там отмечается, что исключение будет сделано для самолётов, вовлечённых в гуманитарные операции, утверждённые авиационными властями, а также для следующих с дипломатическими целями. Однако предварительно необходимо получить соответствующее разрешение в Минтрансе США, говорится в сообщении.

Ранее cегодня, 2 марта, президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства для роcсийских самолётов. В Минтрансе страны добавили, что запрет касается всех cамолётов, зарегистрированных в России, в том числе чартeрных.

Ранее стало известно, что Евросоюз закрывает небо для авиакомпаний из России. Такой шаг ЕС станет новым ограничением, наложенным на РФ из-за её спецоперации на Украине, сообщил журналист телеканала ARD. Закрывать для России своё воздушное пространство некоторые из стран — членов ЕС начали 25 февраля.