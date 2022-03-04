США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС

США не видят оснований считать, что пoжар на территории Запорожской АЭС на Украине пoвлёк за собой утечку радиоактивных веществ. Об этом заявил журналистам высокопoставленный представитель Пентагона, слова которого приводит РИА Новости.

Мы не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек, — сказал он.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС. При этом он заявил, что в случае крупной аварии на АЭС «наступит конец Европы».

Сейчас, как сообщается на сайте госинспекции ядерного регулирования, станция под контролем российских войск. Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.