Соведущие покойного Борисова заменят его в «Русском лото»

https://static.news.ru/photo/ba6dd7aa-fb40-11ea-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Столото Онлайн/youtube.com

В программе «Русское лото» нашли замену бессмертному ведущему шоу Михаилу Борисову, скончавшемуся 19 сентября.

Как выяснилось, временно Борисова заменят его соведущие. Пока не будет утверждена окончательная кандидатура, «Русское лото» будут вести Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.

Периодичность розыгрыша лотереи и её правила не поменяются, — передаёт РИА Новости.

Борисову стало плохо на работе 19 сентября. После первого ухудшения самочувствия он отказался от госпитализации. Вечером, когда ситуация с состоянием мужчины критически ухудшилась, его забрали в больницу. Врачи заявили, что предварительный диагноз — заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Пациент был подключён к аппарату ИВЛ. Доктора решили транспортировать его в 52-ю горбольницу.

Телеведущего успели доставить в больницу, но помощь в любом случае уже опоздала. В 22:51 была констатирована его смерть. Впоследствии выяснилось, что у Борисова было поражено 75% лёгких. Он мог заразить своих коллег по «Русскому лото».

Как ранее писал NEWS.ru, сестра Борисова Нина сообщила, что точная причина смерти советского и российского режиссёра пока неизвестна.