Собянин: удалённое обучение пока не стабилизировало ситуацию с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b11366c0-2188-11eb-9ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: E.Самарин/mos.ru

Ситуация с коронавирусом в столице пока не стабилизировалась даже после введения дистанционного обучения, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, удалённый режим в школах нужен.

Что касается мер по дистанционному обучению школьников. Мы видим, что стабилизации на определённом уровне не произошло, — сказал он в эфире «России 1», комментируя продление дистанционной учёбы для школьников.

Как писал NEWS.ru, мэр столицы сообщил, что городскому бюджету был нанесён огромный ущерб во время пандемии коронавируса.

Ранее Собянин рассказал, что столичные власти «пока не предполагают» вводить в городе полный локдаун из-за распространения коронавируса. По его словам, система здравоохранения города в настоящий момент справляется с проблемами и вызовами, появившимися из-за COVID-19.

В свою очередь заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечал , что власти столицы не видят необходимости повторно вводить в городе пропускной режим. Он также сообщил, что городские власти не обсуждают ужесточение требований к работодателям по сотрудникам на удалённом режиме.