Собчак вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП

Телеведущая Ксения Собчак и пассажиры автомобиля Merсedes вызваны на допрос в качестве свидетелей по делу о смертельном ДТП под Сочи. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа». Водитель автомобиля отправлен под домашний арест.

В Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности, о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля «Мерседес», — говорится в сообщении.

Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября. Иномарка, в которой находилась Собчак, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате погибла молодая женщина.

История получила широкий общественный резонанс из-за того, что Собчак не помогла пострадавшим, а уехала на другой машине в аэропорт. Она же утверждает, что её директор вызвал к месту ДТП скорую помощь и узнавал, требуется ли помощь другим участникам аварии.

Собчак считает, что обвинения в её адрес – «спланированная травля» и из неё хотят сделать «второго Ефремова». По её словам, в результате аварии она получила сотрясение мозга и множественные ушибы.