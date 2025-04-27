Собака ест траву на улице? Вот на что следует обратить внимание владельцу

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Иногда кажется странным, что собака на прогулке вдруг начинает жевать траву. Хозяева тут же волнуются: все ли в порядке с питомцем? На самом деле в этом поведении есть логика, но есть и нюансы, о которых важно знать.

Иногда собака ест траву просто из любопытства или потому, что ей нравится вкус. Но если это происходит регулярно, это может быть сигналом: так питомец пытается улучшить пищеварение или избавиться от дискомфорта в желудке.

Обратите внимание: если после поедания травы собака срыгивает, это может быть нормальной реакцией. Но если это сопровождается вялостью, отказом от еды или поносом, стоит обратиться к ветеринару. Также важно следить, чтобы собака не поедала траву вблизи дорог или в местах, где ее могли обработать химией, это опасно.

В целом одиночные эпизоды поедания травы не повод для паники. Главное — наблюдать за питомцем и заботиться о его безопасности.

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