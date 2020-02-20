https://static.news.ru/photo/726d5ba2-53d8-11ea-aa37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла правительственный законопроект, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Он закрепляет право органов власти обращаться к мобильным операторам и в редакции СМИ с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию.

В зависимости от формата СМИ будет зависеть форма обращения органов власти — требование выпустить в эфир (для телеканала, радиоканала) или опубликовать экстренную информацию (для печатного и электронного СМИ), — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Обязанность операторов связи и СМИ оповещать население в случаях ЧС была установлена в 2017 году, однако в законе существовал правовой пробел, касающийся порядка его исполнения. В настоящее время этот пробел устранён.

Как писал NEWS.ru, в правительстве уверены, что операторы связи и СМИ не понесут дополнительных расходов в связи с принятием этого законопроекта, так как документ не предусматривает новых финансовых обременений для участников рынка. При этом сохраняется безвозмездный принцип выполнения операторами связи обязанностей по передаче сигналов оповещения и экстренной информации и редакциями СМИ по выпуску в эфир и публикации экстренной информации, предусмотренный действующим законодательством.