СМИ: экс-сотрудника ФСБ задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/6cc354a2-1f36-11eb-ba82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-сотрудника Федеральной службы безопасности Виталия Ботонькина задержали в Москве. Его подозревают в мошенничестве, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в причастности к хищениям из управляющей компании, — передаёт ТАСС со ссылкой на собеседника.

Он отметил, что УК контролировала элитную недвижимость в столице в квартале «Золотая миля». По его словам, спецоперация силовиков произошла в центре мегаполиса.

Накануне сотрудники Росгвардии, ФСБ и полиции задержали восемь участников организованной преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов в России. Силовикам удалось выявить и приостановить деятельность двух лабораторий по производству поддельных документов. Участники ОПГ за несколько лет легализовали более 10 тысяч мигрантов в РФ.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали сеть подпольных офисов, которые несколько лет подделывали документы нелегальным мигрантам в Москве и Подмосковье. Возбуждены девять уголовных дел, 14 человек уже осуждены. Все они получили реальные сроки лишения свободы от полутора до трёх лет. За время работы преступная группа легализовала больше 30 тысяч гастарбайтеров.

Группировка, состоявшая из выходцев из Средней Азии, изготавливала поддельные разрешительные документы для соотечественников в девяти точках в разных районах Москвы, а также в подмосковных городах, пользующихся особой популярностью у нелегальных мигрантов, писал NEWS.ru.