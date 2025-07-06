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06 июля 2025 в 16:19

Сметанное печенье — танцы с бубном не требуются!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что меня всегда выручает, когда гости уже на пороге? Это волшебное сметанное печенье! Готовится за считаные минуты, а результат — просто объедение.

Секрет в том, что тесто получается очень податливым и нежным. Не переживайте, если муки уйдет чуть больше или меньше, — яйца ведь у всех разные!

Ингредиенты

  • Сметана — 110 г
  • Масло подсолнечное — 60 мл
  • Сахар — 40 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 200–250 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин — щепотка
  • Соль — щепотка

Смешайте яйцо с сахаром и солью, добавьте сметану и масло. Всыпьте муку с разрыхлителем — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам.

Можно проявить фантазию: скатать шарики, сплести косички или просто раздавить лепешки. Выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистого цвета. Ароматное, рассыпчатое и такое простое — идеально к чаю!

Знаете, что я обнаружила, когда впервые добавила манку в фарш? Мои котлеты стали вдруг невероятно пышными и сочными! Теперь это мой обязательный секретный ингредиент для идеальных котлет.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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