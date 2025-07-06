Сметанное печенье — танцы с бубном не требуются!

Знаете, что меня всегда выручает, когда гости уже на пороге? Это волшебное сметанное печенье! Готовится за считаные минуты, а результат — просто объедение.

Секрет в том, что тесто получается очень податливым и нежным. Не переживайте, если муки уйдет чуть больше или меньше, — яйца ведь у всех разные!

Ингредиенты

Сметана — 110 г

Масло подсолнечное — 60 мл

Сахар — 40 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 200–250 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — щепотка

Соль — щепотка

Смешайте яйцо с сахаром и солью, добавьте сметану и масло. Всыпьте муку с разрыхлителем — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам.

Можно проявить фантазию: скатать шарики, сплести косички или просто раздавить лепешки. Выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистого цвета. Ароматное, рассыпчатое и такое простое — идеально к чаю!

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