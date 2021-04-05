СК поищет экстремизм в песне Манижи для Евровидения

Московские следователи начали проверку песни «Русская женщина» певицы Манижи Сангин, выступающей под сценическим псевдонимом Manizha. Причиной этого стало обращение редакции издания «Ветеранские вести», где в конкурсной композиции для международного конкурса «Евровидение» усмотрели признаки экстремизма.
По данным ТАСС, которое
Российская певица таджикского происхождения известна не только как музыкант, автор и исполнитель, но и как общественный деятель в борьбе против домашнего насилия. Она также является амбассадором фонда «Подари жизнь» и послом доброй воли ООН по делам беженцев.
Песню «Русская женщина» Манижа представит в Роттердаме на конкурсе, который состоится в мае. По словам автора, это манифест о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.
Об обращении АНО «Ветеранские вести» на имя главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина стало известно в марте. Там посчитали, что певица своим сценическим номером «оскорбляет достоинство русских женщин и нарушает национальное согласие» в России и призвали «незамедлительно пресечь распространение этого ролика».
Впрочем, это была не единственная жалоба. Ещё одно заявление на Манижу написала общественная организация «Союз православных женщин», которая обнародовала открытое письмо с призывом «запретить показ видео и участие певицы» в международном конкурсе. Там заявили, что текст песни «носит явный политический характер и разжигает межнациональную рознь».
Критика песни также звучала и от депутатов Государственной думы. Так, депутат Александр Шерин назвал композицию «пропагандой однополых отношений». Виталий Милонов счёл, что Манижа «не имеет ничего общего с русской культурой, а ценности, которые она проповедует, не являются российскими». Владимир Жириновский, в свою очередь, оказался «не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России».
Впрочем, поначалу нарушений закона в сценическом образе Манижи и песне «Русская женщина» в правоохранительных органах не обнаружили, писал NEWS.ru.