Синоптик предрек тридцатиградусную жару на юге России Синоптик Ильин: на юге России в ближайшую неделю ожидается до 31 градуса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что на юге России в ближайшую неделю продолжится бархатный сезон: с 25 сентября по 1 октября на черноморском побережье ожидается теплая сухая погода — около 26 градусов. По его словам, в некоторые дни воздух в южных регионах может прогреться до 31 градуса.

Максимальные температуры в Краснодарском крае могут достигать 31 градуса. Но суточный ход температуры будет достаточно большой, где-то около 10-15 градусов, то есть по ночам там будет примерно 15-19 градусов, — рассказал Ильин.

Он добавил, что температура воды в Черном море до 1 октября будет держаться на отметке в 25 градусов. Ильин сообщил, что она может понизиться максимум на полградуса, потому что на юге будет тепло и солнечно.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила лучшие места для отдыха в бархатный сезон. Из отечественных курортов она выделила Сочи, Анапу, Крым и Геленджик. Также Наталия Ансталь посоветовала россиянам посетить осенью Минеральные воды, Алтай и Калининград. Эти места не относятся к морским направлениям, однако они также популярны у туристов и весьма бюджетные.