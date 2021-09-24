Синоптик пообещал золотую осень в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в центр Европейской России антициклон принесёт малооблачную погоду без осадков. Это будет золотая осень, отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Синоптик пояснил , что хотя приход мощного антициклона ожидается в понедельник, 27 сентября, в этот день ещё будет облачно. Однако появятся просветы, а дожди окажутся небольшими.

Во вторник облачно с прояснениями, в среду ещё больше, а в четверг ещё... Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков... Золотая осень — это не тёплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить, — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что всю неделю днём воздух будет прогреваться до 10–12 градусов, а ночью будет остывать до 0–5 градусов, заморозков не ожидается, но они не исключены.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье золотая осень начнётся 26–27 сентября, заявил Роман Вильфанд. По его словам, листва станет играть яркими красками, а осадки будут небольшие и только местами. Когда температура станет 10–12 градусов и лишь местами — небольшой дождь, можно будет говорить о золотой осени, пояснил специалист.