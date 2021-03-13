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Синоптик назвал срок прихода в Центральную Россию весеннего тепла

09:32, 15 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что весенняя погода с устойчивой температурой 15–18 градусов может прийти в центр европейской части страны через месяц-полтора.

Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живём мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже, — отметил учёный в беседе с ТАСС.

Он добавил, что ничего не поделаешь, но замечательная погода, когда столбик термометра в Центральной России постоянно держится выше 15 градусов тепла, установится не в марте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале наступившей недели тёплая погода придёт в Москву и на Дальний Восток. Об этом заявил Роман Вильфанд. По его словам, там воздух будет прогреваться на 5–12 градусов выше нормы. Так, в Москве днём температура будет в диапазоне 2–5 градусов тепла.

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