Синдром Питера Пэна, или Почему люди не хотят взрослеть в нынешней России

Наверняка каждый из нас часто вспоминает своё детство — то славное время, когда трава была зеленее, воздух чище, цвета ярче, люди добрее, и всё было по плечу. Казалось, вот оно, счастье — стоит лишь дотянуться до него, и оно уже в руках. Можно гулять с друзьями до ночи, жарить зефир над разведённым наспех костром, а потом поцеловать свою подругу. И смотреть на звёзды, ведь небо — вот, совсем рядом, и Млечный Путь неподалёку, а если постараться, то можно даже созвездие Большой Медведицы потрогать рукой. Ведь всё так

Carpe Diem

у всех происходило? А помните то славное время в детском лагере? Когда можно ночью делать «боевые» вылазки в соседние номера и мазать неприятеля зубной пастой или прятать его обувь куда-нибудь под кровать? А те дискотеки, на которых ты всегда испытываешь дилемму: пригласить эту красотку на танец (и ничего, что она старше тебя) или же потупившись стоять в сторонке, смущаясь всех вокруг? И ничего, если ты выбираешь второй вариант — ведь в нём тоже есть своя красота и романтический флёр, правда, поймешь ты это со временем, не сразу, а лет так через пять, и удивишься тому, насколько сейчас легко проходят знакомства с противоположным полом.

А может, вы помните таинственные прогулки в одиночестве, по районам, которые давали вам ощущение той свободы, что позже куда-то испарилась? Лично у меня такое было на даче, когда я мог после просмотра видеокассеты с приключениями Рэмбо или борьбы Шварценеггера с инопланетным захватчиком в джунглях, ощущая себя тем самым героем, пойти в лес и, пройдя по небольшой просеке сквозь него, боясь каждого шороха, выйти на заброшенные железнодорожные пути, пройтись по ним, чувствуя при этом приятный запах старых шпал. И несмотря на то что твои нервы уже были на небольшом взводе после «Хищника», ты знал, что всё будет хорошо — ты вернёшься к себе на дачу, где бабушка обязательно накормит тебя вкуснейшим обедом, который обязательно будет включать в себя наваристый борщ, нарезанный кружками лук, чеснок и кусок душистого бородинского хлеба с салом из морозилки трещащего рядом холодильника «ЗИЛ».

Ведь у каждого так было, да? Казалось, что эта эпоха будет длиться вечно, что видеопрокаты никогда не закроются, что в любой момент можно будет сбежать с уроков с друзьями, а вечером посмотреть «Симпсонов» дома, посмеявшись над шутками Гомера, что самая большая проблема — это слетевшая с велика цепь, а самая большая сумма, которая была у тебя в руках на тот момент, — это 100 рублей.

Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Но потом, как обычно водится, что-то пошло не так. И смотря на себя в зеркало, ты наверняка ужасался тому, что видел. Где то беспечное детское лицо, что смотрело на тебя оттуда не так давно? Сейчас в отражении появился какой-то уставший человек с потерянным взглядом. А всё, что тебя волнует, — это защита диплома или курсовой работы, бесконечные думы о работе. Ну а как иначе? Ведь теперь бабушка всё так же готовит тебе вкусный суп, но и ты берёшь на себя обязательства по помощи ей. Лекарства, знаете ли, сами себя не купят.

Однако и этот период быстро проходит. Защита диплома позади, как и университет, многие друзья и увлечения. Бабушки уже нет, теперь ты помогаешь маме и отцу, ведь время берёт своё — они стареют. Так же, как и ты. Теперь ты дипломированный специалист, оставивший позади подработку в вечно пахнущем жиром и горелой картошкой кафе, теперь ты незаменимая и правильная ячейка общества, вносящая свой вклад в развитие государства. И дома тебя ждёт молодая жена, поддерживающая тебя во всём, вы планируете отправиться в путешествие или завести ребёнка, или взять из приюта домашнего питомца. И казалось бы, всё правильно, но...

Иногда, когда ты находишься наедине с самим собой, сидишь ночью у окна и поднимаешь взгляд к небу, ты видишь те же самые звёзды, которые видел в детстве. А если протрёшь свои очки, то ещё и кусочек Млечного Пути заметишь. И они, казалось, совсем не постарели — в отличие от тебя. И вот тогда ты ощущаешь то самое злосчастное и быстрое течение времени с лёгким привкусом тоски. И тебе снова хочется зарубиться с кем-нибудь в Warcraft по Сети или прогуляться по лесу, представляя, что ты вместе со своим отрядом спасаешься от инопланетных захватчиков. Но... время уже не то, и вот, взглянув на часы, ты понимаешь, что пора спать. Ведь завтра снова на работу. Поэтому мой тебе совет: лови момент, пока молодой, carpe diem.

Peter Pan Syndrome

Но не отчаивайся и не грусти, потому что ты точно не один. Этому чувству дано название, и, если честно, автор подслушал его в песне под одноимённым названием Peter Pan Syndrome. Проникновенным голосом исполнительница поет:



I have Peter Pan syndrome

I refuse to conform

I refuse to transform

I have Peter Pan syndrome

(англ. «У меня синдром Питера Пэна,

Я отказываюсь подчиняться,

Я отказываюсь изменяться,

У меня синдром Питера Пэна»)



Как бы отказываясь трансформироваться в более зрелую личность и соответствовать тому, что происходит вокруг. Собственно, читатель, как ты уже догадался, современная психология объясняет такое инфантильное поведение синдромом Питера Пэна — из-за него люди не желают взрослеть, брать на себя ответственность, боятся серьёзных отношений.

unsplash.com

По статистике героем литературного романа, который не хотел стареть, чаще себя чувствуют мужчины, нежели женщины — и скорее всего, обусловлено это тем, что мужчинам всю жизнь приходится взваливать на свои плечи ответственность за всех вокруг, попутно решая кучу проблем и думая, как отдавать кредиты, которые надо выплачивать за мебель, семейный отдых и машины. В таком случае человека, конечно, понять можно. Более того, современные психологи действительно отмечают рост числа клиентуры с таким синдромом. Более подробно об этом нашему изданию рассказал психолог Александр Федорович.

Можно сказать, что то детство, которое есть у нынешних детей, сильно отличается от того, которое было у их родителей, и уж тем более — у их бабушек и дедушек, переживших революцию и несколько войн. То детство, которое мы предлагаем своим детям сейчас, сильно отличается от нашего по всем фронтам. Сейчас больше праздников, больший пищевой рацион, всего больше, — рассказывает специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог уверен, что тот объём удовольствий, который свалился на плечи наших детей, включая активное вовлечение в интернет-пространство, и приводит к излишней инфантилизации. Федорович считает, что в нынешние времена шутка о том, что «ребёнка надо воспитывать до пенсии», — уже не шутка, а часть реальности.

Что касается взрослых — они находятся в состоянии страхов и тревог. Новости им рассказывают о том, что вокруг постоянные войны и плохие вещи, и это может также способствовать погружению в инфантилизм. У взрослых сейчас вообще появляется инфантильный тренд, они начинают догонять своё детство. То есть приятно, когда можно играть в компьютерные игры и есть мороженое круглый год — особенно если живая бабушка в 70–80 лет продолжает заботиться о том, надел ли ты шапку или нет, — отмечает психолог.

При этом Федорович заявляет, что если дело касается вариантов движения по пути наименьшего сопротивления, например, в случае, когда взрослые родители предлагают своей взрослой дочери немного вздремнуть, а проснувшись, съесть мамин торт, то по нынешним временам это нормально, и пугаться этого не стоит. Более того, специалист действительно отмечает большое количество пациентов, которые обращаются к нему с этим вопросом, но не видит в этом ничего страшного.

Однако если вас тревожит участь Питера Пэна и вы всё же хотите повзрослеть для принятия необходимых и жизненно важных решений, то психолог делится советом.

Таким клиентам я предлагаю интересную психотерапевтическую работу по взрослению. Шаг за шагом мы начинаем входить во взрослый мир, преодолевать проблемы детства, пубертата, невротический регистр — и выходим из него зрелым человеком, — заключает Федорович.

Ну а для тех, кто не готов проводить над собой работу по взрослению, есть менее энергозатратный вариант — если ты мужчина, ты можешь найти себе девушку, исполняющую роль «мамы» или «старшего», а если девушка — то найти себе «папика», который решит за тебя твои проблемы. Шутка. Счастливого взросления!