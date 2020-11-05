Силовики устроили обыск в офисе ФБК Навального

https://static.news.ru/photo/29f6a4b4-1f66-11eb-86e3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные в сопровождении бойцов ОМОН устроили обыск в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является политик Алексей Навальный, рассказал юрист ФБК Вячеслав Гимади.

В офис ФБК пришли некие люди в сопровождении бойцов ОМОН. Как мы поняли, там проходит обыск, — отметил он.

Гимади рассказал журналистам ТАСС, что в настоящий момент нет информации, представители какой силовой структуры проводят обыск и по какому делу. Директор ФБК Иван Жданов подтвердил эту информацию, но не привёл подробностей.

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Сотрудница фонда Любовь Соболь сообщила , что обыск также устроили в студии «Навальный LIVE». По её словам, неизвестные в масках заблокировали доступ в помещение, не представившись и не предъявив никаких документов.

Был совершенно прав, когда говорил, что единственным правовым последствием моего отравления станет новая волна давления на ФБК. Сейчас в нашем офисе снова идёт обыск, — написал сам Навальный в Twitter.

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Накануне, как писал NEWS.ru, Навальный сообщил, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) планирует провести расследование по факту его отравления.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.