«Сильнейший стресс»: профайлер назвал главный страх Такера Карлсона Профайлер Давыдов: Карлсон сильнее всего боится за будущее США из-за Украины

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон больше всего боится за будущее граждан США, предположил в разговоре с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Собеседник не исключил, что телеведущий испытывает сильнейший стресс из-за последствий событий на Украине для «внуков и детей сегодняшних жителей США».

Для него журналистика и информирование американского зрителя не основная причина интервью. Он действительно озабочен глобальными изменениями в экономиках стран и миропорядке из-за конфликта на Украине. Вопрос будущего поколения — внуков и детей сегодняшних граждан США — вызывает сильнейший стресс и опасения у Карлсона. Это то, что страшит его по-настоящему, — добавил Давыдов.

Вечером 6 февраля издание Newsweek написало, что Карлсон уже взял интервью у российского лидера. Позднее журналист лично подтвердил, что хочет встретиться с Путиным. По словам американца, он самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было.

Журналист объяснил, что берет интервью у Путина, потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Карлсон назвал ведущиеся бои «гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек, целое поколение молодых украинцев». Карлсон заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США».