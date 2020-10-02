Главный страх родителей: ждёт ли школьников всеобщая «дистанционка»

Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, с 5 октября московские школьники отправятся на удлинённые каникулы. Эта новость многих удивила и вызвала разную реакцию у взрослых, да и у самих детей. Одни обрадовались, другие напряглись, третьи вовсе с решением градоначальника оказались не согласны. О том, что думают на этот счёт учителя, родители, представители власти и психолог, — в материале NEWS.ru.

Не успели дети влиться в учебный процесс, как их уже отправили отдыхать. Распоряжение главы Москвы касается государственных общеобразовательных школ столицы, учреждений допобразования и детских досуговых организаций (речь идёт, конечно, не о частных центрах).

К такому решению Собянин пришёл из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в городе. Количество заболевших в Москве продолжает расти, и чтобы хоть как-то остановить распространение коронавируса, школьников отправили по домам на две недели вместо привычной одной.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мнение власти

Насколько этот способ решения проблемы окажется действенным и в каком формате с 19 октября продолжат учиться дети — пока не ясно. Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Олег Смолин, вероятность перехода, хоть и такого болезненного для всех, на дистанционный режим обучения, конечно, есть.

Указ о продлении каникул принимался мэром с заботой о здоровье детей и учителей, среди которых много людей пенсионного возраста. Но, с моей точки зрения, удлинённые каникулы — это не лучшее решение. Правильнее было бы сразу переводить детей на дистанционное обучение. Олег Смолин первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке

По оценке эксперта, такой формат получения знаний далеко не идеален и негативно влияет на успеваемость детей, но у властей «не очень богатый выбор». Пока этот вариант лишь повис в воздухе и нет окончательного официального решения о том, что наверняка будет через две недели. Тем не менее учителям уже есть над чем подумать.

Учитывая вероятность перехода на дистанционное обучение, преподавателям уже стоит готовиться и к работе в таком формате. Думаю, что окончательное решение будет принято к концу каникул. Пока педагогам нужно ориентироваться только на свои ощущения, — добавляет Смолин.

Мнение учителей

Сами преподаватели отнеслись к новости о продлении каникул неоднозначно. Как пояснил NEWS.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров, с одной стороны, педагоги усиленно готовились к этому учебному году и сейчас очень сильно хотят выполнить намеченную программу. Ведь дистанционное обучение дало достаточно негативные плоды. Но это лишь одна сторона медали.

С другой стороны, я вижу, как болеют учителя, и коронавирус, конечно, представляет опасность для здоровья педагогов и детей. Как я понимаю, более эффективные меры власти пока не могут предложить, поэтому прибегают к временной изоляции людей. Очень надеюсь, что каникулами это ограничится и через две недели мы выйдем на учёбу. Из-за происходящего знания детей страдают, но это сейчас не на первом месте. Главное — наше здоровье и жизни. Александр Снегуров заслуженный учитель РФ заслуженный учитель РФ

Насколько это временное нововведение станет энергозатратным для учителей — пока до конца не понятно. Снегуров уточнил, что новые распоряжения со стороны властей могут прийти в любой момент. Несмотря на удлинение школьных каникул, вычета из зарплат педагогов не будет. Эту информацию NEWS.ru подтвердил и Олег Смолин.

Дети по-разному реагируют на сложившуюся ситуацию. Одни очень скучали по учителям и одноклассникам, радовались, что снова могут вернуться в школу. У других произошло отвыкание от «прежней жизни», третьим и вовсе понравилась «дистанционка».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мнение родителей

Многие родители с пониманием отнеслись к указу Сергея Собянина. Они считают, что лучше детям побыть на каникулах пару недель, чем потом неизвестно сколько учиться дистанционно. Кстати, такого исхода событий москвичи боятся больше, чем огня.

У большинства школьников каникулы и так должны были начаться 5 октября, а так их просто продлили ещё на неделю. Единственный страх родителей сейчас — «дистанционка». По опыту прошлого года, это очень тяжело и негативно влияет на уровень знаний наших детей. Мы очень хотим, чтобы они учились очно и прошли нормальный процесс обучения. В Сети хватает информации о том, что после каникул никто не выйдет учиться офлайн, но в нашей школе весит расписание с 19 октября, так что все готовятся к выходу. Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

Так что родители всячески стараются поддерживать позитивный настрой и надеются, что их опасения не подтвердятся. По словам Летковой, учителя очень сильно переживают за знания школьников и стараются восполнить пробелы в программе. За это педагогам уже нужно «ставить памятники».

Мнение психолога

Как рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова, двухнедельные каникулы прибавят забот скорее родителям, сами дети всегда не прочь отдохнуть. Так что для школьников это точно не будет стрессом, но окончательно расслабляться им всё же не стоит.

Я бы посоветовала первую неделю дать детям отдохнуть и переключиться. А после родителям нужно составить график домашних занятий. Это же дополнительная возможность наверстать всё упущенное и повторить программу. Главное, чтобы родители не впадали в панику от дальнейшей неизвестности. Тревога может передаться и детям. Наталья Наумова детский психолог и нейропсихолог детский психолог и нейропсихолог

Эксперт советует, что каждый школьник должен поставить перед собой учебную цель. Важно, чтобы ребёнок понимал, какие знания ему необходимы и для чего. Когда ученик будет замотивирован на процесс обучения, принуждать к выполнению уроков его не придётся. Да и в такой ситуации спокойнее будет всем.