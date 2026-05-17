День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 11:34

Шашлык за 4 минуты? Готовлю именно так — вот что добавить в маринад для быстрого и вкусного результата

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Всего час маринования, 4 минуты на углях — и у вас идеальный шашлык. Секрет в топленом масле, которое не дает мясу пересохнуть, а яркая сальса из лайма и чили добавляет блюду свежести.

Что понадобится

Говядина (вырезка, лопатка или кострец) — 1 кг, масло топленое — 3 ст. л., соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 1 ч. л.

Для сальсы: помидоры — 3 шт., лук красный — 1 шт., перец чили — 1 шт., лайм — 1 шт., масло оливковое — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Для подачи: перец сладкий — 2 шт.

Как готовлю

Мясо нарезаю: сначала разрезаю вдоль на два пласта, каждый делю пополам по вертикали, затем режу поперек на куски по 3,5–4 см. Удаляю все пленки. Размягченное топленое масло тщательно втираю в каждый кусок, солю и перчу.

Накрываю пленкой и оставляю мариноваться на 30–60 минут при комнатной температуре. Пока мясо настаивается, готовлю сальсу: лук и чили тонко шинкую, снимаю цедру с лайма и выжимаю сок. Смешиваю цедру, сок, оливковое масло, лук и чили, солю.

Помидоры нарезаю мелкими кубиками, добавляю к луковой смеси, перчу, накрываю и даю настояться. Сладкий перец очищаю от семян и перегородок, нарезаю квадратами по 3 см. Угли в мангале должны хорошо прогореть и покрыться белым пеплом.

Нанизываю говядину и перец на шампуры, чередуя и располагая мясо вдоль шампура. Жарю на углях 4 минуты, часто переворачивая. Снимаю, даю мясу «отдохнуть» 10 минут на блюде. Возвращаю на мангал еще на 3–6 минут до желаемой степени прожарки. Перед подачей даю шашлыку полежать 5 минут. Подаю с сальсой.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает Telegram сегодня, 17 мая: замедление, когда заблокируют
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 17 мая: замедление, когда заблокируют
Роспотребнадзор оценил вероятность распространения лихорадки Эбола в России
Общество
Роспотребнадзор оценил вероятность распространения лихорадки Эбола в России
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Нутрициолог объяснила, как решить проблему избирательного питания у детей
Life Style
Нутрициолог объяснила, как решить проблему избирательного питания у детей
Врач объяснила, какая еда и напитки помогут пережить аномальную жару
Здоровье/красота
Врач объяснила, какая еда и напитки помогут пережить аномальную жару
Общество
рецепты
еда
шашлыки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузовой автомобиль насмерть сбил велосипедиста
Над российским регионом сбили 16 беспилотников
Раскрыты общие суточные потери украинской армии в зоне СВО
Автоконцерн Toyota защитил права на пять своих брендов в России
Захарова назвала особенность удара Киева под песни «Евровидения»
ПВО России за сутки сбила более тысячи дронов ВСУ
Украина под непрерывным давлением: где были удары 17 мая, подробности
В Израиле объяснили ночной инцидент со взрывом в Бейт-Шемеше
ВСУ попытались атаковать с помощью двух типов ракет
Диктофон в одежде мальчика-аутиста записал шокирующую правду об учителях
ФСБ начала расследование по скандальному делу ФГУП «Комплекс»
Наступление ВС России на Харьков 17 мая: лютые удары, рывок у Купянска
Раскрыта новая схема мошенников с отключением воды
На Западе заметили резкую смену тактики Рубио в Пекине
Заболевшего хантавирусом пассажира лайнера выявили в Канаде
Раскрыта вероятная тактика ВСУ при налете дронов на Московский регион
США неожиданно ослабили морскую блокаду по просьбе Вьетнама
В России задумались о восстановлении дорог после паводков
Путин тепло поздравил Токаева с днем рождения
В Финляндии призвали страны Балтии сбивать украинские дроны
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.