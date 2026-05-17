Шашлык за 4 минуты? Готовлю именно так — вот что добавить в маринад для быстрого и вкусного результата

Всего час маринования, 4 минуты на углях — и у вас идеальный шашлык. Секрет в топленом масле, которое не дает мясу пересохнуть, а яркая сальса из лайма и чили добавляет блюду свежести.

Что понадобится

Говядина (вырезка, лопатка или кострец) — 1 кг, масло топленое — 3 ст. л., соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 1 ч. л.

Для сальсы: помидоры — 3 шт., лук красный — 1 шт., перец чили — 1 шт., лайм — 1 шт., масло оливковое — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Для подачи: перец сладкий — 2 шт.

Как готовлю

Мясо нарезаю: сначала разрезаю вдоль на два пласта, каждый делю пополам по вертикали, затем режу поперек на куски по 3,5–4 см. Удаляю все пленки. Размягченное топленое масло тщательно втираю в каждый кусок, солю и перчу.

Накрываю пленкой и оставляю мариноваться на 30–60 минут при комнатной температуре. Пока мясо настаивается, готовлю сальсу: лук и чили тонко шинкую, снимаю цедру с лайма и выжимаю сок. Смешиваю цедру, сок, оливковое масло, лук и чили, солю.

Помидоры нарезаю мелкими кубиками, добавляю к луковой смеси, перчу, накрываю и даю настояться. Сладкий перец очищаю от семян и перегородок, нарезаю квадратами по 3 см. Угли в мангале должны хорошо прогореть и покрыться белым пеплом.

Нанизываю говядину и перец на шампуры, чередуя и располагая мясо вдоль шампура. Жарю на углях 4 минуты, часто переворачивая. Снимаю, даю мясу «отдохнуть» 10 минут на блюде. Возвращаю на мангал еще на 3–6 минут до желаемой степени прожарки. Перед подачей даю шашлыку полежать 5 минут. Подаю с сальсой.