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19 июля 2025 в 11:11

Шашлычки в духовке, чтобы соседи завидовали даже без мангала: рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти куриные шашлычки на шпажках готовятся так просто, что вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова. Сочные, ароматные и красивые на вид — они подойдут и для буднего ужина, и для праздничного стола. Всего полчаса маринования — и уже вкусно, а если замариновать с вечера, результат будет еще лучше.

Это отличная идея, если нет возможности выбраться на природу, но хочется настоящего шашлычного вкуса. Без дыма, без возни с углями — но с насыщенным ароматом и аппетитной корочкой прямо из духовки.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Филе куриное — 500 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Карри — 0,5 ч. л.
  • Кунжут — 1 ч. л.

Как приготовить куриные шашлычки на шпажках в духовке

Подготовьте продукты

Филе промойте и обсушите — так маринад лучше впитается. Чеснок очистите, лимон обдайте кипятком и выжмите сок. Если используете деревянные шпажки — замочите их в воде на 20–30 минут, чтобы не подгорели в духовке.

Сделайте маринад

Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. В миске смешайте чеснок, масло, соевый соус, сок лимона, карри и соль до однородности. Можно добавить щепотку паприки или чили для остроты.

Замаринуйте курицу

Филе нарежьте кубиками примерно 2–3 см. Переложите в миску с маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте минимум на 30 минут, а лучше на 1–2 часа или на ночь в холодильнике под плёнкой.

Соберите шашлычки

Разогрейте духовку до 200 °C. Замаринованную курицу нанижите на шпажки, выложите на смазанный маслом противень или форму, посыпьте кунжутом.

Запеките

Готовьте около 25–30 минут до золотистой корочки. В конце можно включить режим гриля на пару минут, чтобы добиться аппетитного румянца.

Подавайте горячими

Подавайте шашлычки сразу с гарниром на выбор — картофель, рис, свежие овощи. В холодном виде они тоже хороши, например, для пикника.

Почему это стоит попробовать

Эти шашлычки сочетают вкус настоящего шашлыка с простотой и скоростью приготовления. Не нужен ни мангал, ни угли — всё делается в духовке. Меняйте специи, пробуйте разные соусы и готовьте так, как нравится вам. Попробуйте — и убедитесь, что это отличный вариант не только для будней, но и для гостей.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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