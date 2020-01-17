https://static.news.ru/photo/2163dd68-3947-11ea-a459-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Департамент охоты и рыболовства Самарской области 13 января выпустил сообщение, в котором допустил отстрел диких собак. Губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что считает это недопустимым и пообещал внести законопроект о запрете такой практики.

Областной глава сообщил в Twitter, что узнал о пресс-релизе департамента охоты из СМИ. Разобравшись в вопросе, губернатор установил, что несколько лет назад региональный закон приравнял диких собак к «охотничьим ресурсам».

Узнал из сми о пресс-релизе департамента охоты, в котором говорится о разрешении на отстрел диких собак. Возмутительная история.

Стал разбираться, в чем дело. Оказалось, что в принятом несколько лет назад региональным законе дикие собаки были отнесены к «охотничьим ресурсам». — Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 17 января 2020 г.

Азаров пообещал в ближайшее время внести в Губдуму проект закона, исключающий возможность отстрела собак, а в департаменте охоты провести проверку «на знание российского законодательства». Также губернатор подчеркнул, что считает возможным бороться с проблемой безнадзорных животных только гуманными методами и анонсировал увеличение в области числа приютов.

Как сообщал NEWS.ru, жителям Иркутска удалось за одни сутки собрать сумму, необходимую для лечения бездомной собаки.