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Департамент охоты и рыболовства Самарской области 13 января выпустил сообщение, в котором допустил отстрел диких собак. Губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что считает это недопустимым и пообещал внести законопроект о запрете такой практики.

Областной глава сообщил в Twitter, что узнал о пресс-релизе департамента охоты из СМИ. Разобравшись в вопросе, губернатор установил, что несколько лет назад региональный закон приравнял диких собак к «охотничьим ресурсам».

Азаров пообещал в ближайшее время внести в Губдуму проект закона, исключающий возможность отстрела собак, а в департаменте охоты провести проверку «на знание российского законодательства». Также губернатор подчеркнул, что считает возможным бороться с проблемой безнадзорных животных только гуманными методами и анонсировал увеличение в области числа приютов.

Как сообщал NEWS.ru, жителям Иркутска удалось за одни сутки собрать сумму, необходимую для лечения бездомной собаки.

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