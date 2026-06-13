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13 июня 2026 в 15:03

Садоводы добиваются винограда без косточек — метод оказался проще, чем кажется

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие уверены, что виноград без косточек можно вырастить только из дорогих сортов. Но опытные дачники давно используют простой способ, который помогает получить сладкие ягоды почти без семян даже на обычных кустах. Для этого не нужны сложные приборы или особые навыки.

За пару недель до цветения соцветия аккуратно закрывают марлевыми мешочками, чтобы пыльца не попадала на цветки. После раскрытия цветков их обрабатывают слабым раствором гиббереллина — специального растительного стимулятора. Через неделю процедуру повторяют с чуть более крепким раствором.

В результате ягоды вырастают сладкими, а косточки внутри либо совсем не появляются, либо остаются мягкими и почти незаметными. Особенно хорошо способ работает на сортах «кишмиш» и «русский ранний».

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и советует обязательно соблюдать дозировку раствора, чтобы ягоды не деформировались. Еще один полезный совет — проводить обработку в сухую безветренную погоду, тогда средство лучше удержится на цветках.

Ранее сообщалось, что фитофтора быстро губит томаты, и часто дачники замечают проблему слишком поздно. Пятна и порча плодов могут за несколько дней уничтожить урожай.

Проверено редакцией
Общество
советы
виноград
урожай
Марина Макарова
М. Макарова
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