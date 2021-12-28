С Навального сняли статус склонного к побегу

Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии (ИК-2) в Покрове, сняли с учёта как склонного к побегу, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пенитенциарного учреждения в ходе заседания в Петушинском районном суде. 7 января оппозиционера могут снять с учёта в колонии как склонного к экстремистской деятельности. Ранее он подал против учреждения несколько исков, однако впоследствии от части жалоб отказался.

Он только был снят с профучёта как склонный к совершению побега, — сказал представитель колонии.

Суд уже рассматривал жалобу оппозиционера на статус склонного к побегу, однако она была отклонена.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Мария Бутина назвала Навального симулянтом после того, как лично проверила условия его содержания в колонии во Владимирской области. По её словам, осуждённый отказывался от выполнения элементарных обязательств. Навальный игнорировал сотрудников ФСИН и просил, чтобы интервью с ним не показывали.

28 декабря стало известно о задержании депутата Томской городской думы Ксении Фадеевой. Она была руководителем регионального штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована, деятельность запрещена). В квартире и на даче Фадеевой прошли обыски. Её этапируют в Москву для проведения следственных мероприятий.

Предполагается, что дело Фадеевой связано со статьёй 282.1 «Организация экстремистского сообщества». Санкция подразумевает от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей и лишением права занимать определённые должности на срок до 10 лет.