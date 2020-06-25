Росстат подтвердил планы провести перепись населения в 2021 году

https://static.news.ru/photo/cd623b02-b6f9-11ea-bdf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Перепись отдельных категорий граждан, в том числе военных, полицейских, заключенных и россиян, находящихся в зарубежных командировках, планируется провести в марте-апреле 2021 года.

Необходимость внесения изменений в порядок организации и проведения переписи отдельных категорий населения... обусловлена предполагаемым переносом срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, вызванным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, — цитирует «Интерфакс» проект приказа Росстата.

Отмечается. что перепись отдельных категорий граждан начинается на месяц раньше основного этапа переписи. Таким образом, ведомство впервые официально признало, что основной этап Всероссийской переписи населения планируется провести в апреле 2021 года вместо октября 2020 года.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, что существует проект постановления, подготовленный Росстатом, о переносе сроков переписи. Сейчас идёт его согласование. Один из вопросов — механизм переноса бюджетного финансирования основных расходов переписи с 2020 года на 2021 год.

Основной этап Всероссийской переписи населения по прежнему плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, а для отдаленных и труднодоступных районов России перепись должна была начаться вообще 1 апреля 2020 года, но коронавирус не позволил провести ее в текущем году. Затраты на её проведение оценивались в 29,06 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, для Всероссийской переписи населения 2020 года жюри выбрало талисман. Им стала птичка Цыпа ВиПиН, нарисованная иллюстратором из Самары ov_maxim. На конкурс было представлено около 900 работ из 74 регионов.