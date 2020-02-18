https://static.news.ru/photo/f9fe85f4-5253-11ea-931b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятные мероприятия в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне пройдут в представительствах Россотрудничества по всему миру. Об этом заявила глава агентства Элеонора Митрофанова.

Во многих столицах и городах, где мы присутствуем, пройдут крупные мероприятия, — сообщила ТАСС Митрофанова.

Отдельно она выделила акцию «Дорогами Победы: евреи-красноармейцы в Великую Отечественную войну». Этот совместный с американским фондом проект до апреля будет находиться во Франции, потом отправится в Тель-Авив, а затем — на три месяца в Германию.

Митрофанова также сообщила, что в этом году по всему миру будет праздноваться ещё одна знаменательная дата — 100-летие исхода эскадры Императорского Черноморского флота из Крыма и Севастополя.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Состав оргкомитета претерпел изменения. В частности, в него включены вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко. Исключены из комитета бывший замглавы правительства Константин Чуйченко и экс-глава Минздрава Вероника Скворцова.