Россияне смогут обжаловать в суде отстранение от работы из-за прививки

Отстранение непривившегося сотрудника от работы является законной мерой. Однако это решение работодателя можно обжаловать в судебном порядке. Об этом ТАСС рассказал замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Сославшись на комментарии юристов, он пояснил, что отстранение работников, которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса, законно, поскольку основывается на постановлении санитарного врача. Документ устанавливает определённые условия присутствия сотрудников на рабочем месте. Те, кто их не выполняет, отстраняются от работы, и зарплата им за этот период не выплачивается.

Несогласный с действиями руководства работник может обратиться в суд.

Просто в данном случае, честно говоря, положительные судебные перспективы не очень просматриваются, — отметил собеседник агентства.

16 июня в Москве была объявлена обязательная вакцинация от коронавируса 60% сотрудников в сфере услуг, торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Примеру столицы последовали некоторые российские регионы.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России остаётся добровольной. Работники упомянутых сфер, не желающие прививаться, могут поменять род деятельности.