Россияне оценили свою готовность к путешествиям при пандемии коронавируса

Туристы из России рассказали, готовы ли они путешествовать во время пандемии новой коронавирусной инфекции.
Согласно результатам опроса сервиса Biletix, покупать билеты на данный момент готовы 13% граждан. Остальные 87% пока не хотят планировать будущий отпуск, при этом половина респондентов отметила, что изменили бы свою позицию, если авиакомпании дали гарантию возврата денег или предоставили скидки, начисление миль и баллов.
Также 67% россиян сообщили, что планируют маршруты путешествий именно в связи с распространением коронавируса, а 9% — из-за отсутствия денег,
Ранее NEWS.ru писал, что начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за пандемии коронавируса.
На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.
В России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.
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