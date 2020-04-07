Россияне оценили свою готовность к путешествиям при пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/d109ead8-788e-11ea-9d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туристы из России рассказали, готовы ли они путешествовать во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Согласно результатам опроса сервиса Biletix, покупать билеты на данный момент готовы 13% граждан. Остальные 87% пока не хотят планировать будущий отпуск, при этом половина респондентов отметила, что изменили бы свою позицию, если авиакомпании дали гарантию возврата денег или предоставили скидки, начисление миль и баллов.

Также 67% россиян сообщили, что планируют маршруты путешествий именно в связи с распространением коронавируса, а 9% — из-за отсутствия денег, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.