Россиянам рассказали о мошенничестве с помощью фейкового сайта Минздрава

Эксперты Group-IB обнаружили мошенническую схему для кражи средств пользователей Интернет с помощью поддельного сайта Минздрава. Жертвам обещали крупный выигрыш и просили ввести данные банковской карты, после чего с неё списывали деньги. Кроме того, мошенники распространяли в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе и вакцинации, говорится в Telegram-канале компании.

В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса: «Страна вымрет! 2 дня до глобальной катастрофы!! Академик Роднин обнародовал страшные факты! Привитые погибнут первыми!, — говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов, мошенники знают, что страх и паника отлично продвигают любой даже самый сомнительный контент. Поэтому, в новой схеме злоумышленники совместили фейковые вбросы и традиционные фишинговый формы, похищающие данные банковских карт.

Подробности столь «шокирующей» информации предлагалось узнать якобы на сайте Минздрава, хотя в реальности ссылка вела на мошеннический сайт на котором проводился розыгрыш 237 568 рублей. Жертве обещали, что деньги можно вывести в течение двух суток, но для этого нужно было предоставить данные своей банковской карты.

Эксперты компании порекомендовали пользователям социальных сетей критически относиться к публикуемой в Интернете информации и быть внимательными, переходя по ссылкам с сомнительным содержанием. Вводить свои конфиденциальные данные и реквизиты банковских карт можно только на проверенных сайтах.

Ранее сообщалось, что обладание так называемыми «мёртвыми» банковскими картами, которыми клиент не пользуется, может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных. Клиенты, которые использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, теряют эту привилегию, переходя на другой зарплатный проект.