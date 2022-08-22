Россиянам рассказали, как грамотно выселить недобросовестных арендаторов Юрист Харди рассказал, как грамотно выселить недобросовестных арендаторов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрист бюро «Лебедева-Романова и партнёры» Тимур Харди заявил, что выселить из жилого помещения арендаторов, которые отказываются платить за квартиру, тут же не получится, если у них есть договор с хозяином помещения. Эксперт посоветовал обращаться в суд, но предупредил о необходимости соблюдать досудебный порядок урегулирования спора. Для этого, этого по словам адвоката, нужно отправить в адрес арендатора претензию с требованием возместить долг и покинуть квартиру, пишет РИА Недвижимость.

Если есть договор, то выгнать арендатора из квартиры с полицией не получится. Даже если он не платил за неё. Сотрудники полиции не будут предпринимать меры, а лишь посоветуют обратиться в суд, — поделился Харди.

Специалист добавил, что иск можно подавать через месяц после отправки претензии. После положительного решения суда, будет возбуждено исполнительное производство, и этим займутся судебные приставы. По словам Харди, такие разбирательства длятся от трех до шести месяцев.

Минтруд ранее предложил отложить переход на новую схему расчёта накопительной пенсии жителям России до 2025 года, следует из проекта ведомства. В министерстве пояснили, что основная причина — колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом ведомство хочет избежать резкого изменения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые выйдут на пенсию в 2023–2024 годах.