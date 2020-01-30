Россия с 2010 года переместилась на 20-е место в мире со второго по количеству заключённых на 100 тысяч человек населения.
Как
Калашников сообщил, что в 2019 году в колониях и СИЗО находилось 524 тысяч заключённых, что на 40 тысяч человек меньше показателя предыдущего года и является минимальным значением «за всю новейшую историю РФ». Директор ФСИН посчитал, что наблюдаемая динамика в этом вопросе говорит о «о структурных изменениях отношения к изоляции подозреваемых, обвиняемых, осуждённых и работы с ними».
Ранее в январе, как сообщал NEWS.ru, ФСИН объявила о завершении испытаний системы, которая поможет найти работу бывшим заключённым.
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