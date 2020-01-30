https://static.news.ru/photo/2eb4d900-435f-11ea-b45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия с 2010 года переместилась на 20-е место в мире со второго по количеству заключённых на 100 тысяч человек населения.

Как передаёт «Интерфакс», с таким заявлением директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выступил на коллегии московского управления ведомства. Глава ФСИН сослался в своей оценке на данные международного центра исследования тюрем.

Калашников сообщил, что в 2019 году в колониях и СИЗО находилось 524 тысяч заключённых, что на 40 тысяч человек меньше показателя предыдущего года и является минимальным значением «за всю новейшую историю РФ». Директор ФСИН посчитал, что наблюдаемая динамика в этом вопросе говорит о «о структурных изменениях отношения к изоляции подозреваемых, обвиняемых, осуждённых и работы с ними».

Ранее в январе, как сообщал NEWS.ru, ФСИН объявила о завершении испытаний системы, которая поможет найти работу бывшим заключённым.