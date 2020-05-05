Мантуров: Россия справилась с производством защитных масок

https://static.news.ru/photo/4d395e48-8ee9-11ea-9c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия в целом справилась с задачей по производству защитных масок. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, в стране производят более 8 млн масок в сутки, из них медицинских — 3 млн. К концу мая в России предполагается запустить новое производство, которое позволит увеличить ежесуточный выпуск на 2 млн штук.

По данным Минпромторга, в апреле было произведено около 138,5 млн различных видов масок. Ещё 105 млн масок было поставлено из Китая.

Я считаю, что мы с масками принципиально справились за последние два месяца. Сегодня важны костюмы для инфекционистов, — цитирует Мантурова ТАСС.

Объём производства защитных костюмов для медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, в начале мая увеличился до 110 тысяч единиц в сутки. К середине месяца этот показатель может достичь 150 тысяч, сообщил Мантуров.

Вместе с тем, по его словам, потребность в костюмах пока выше. Их медикам необходимо от 200 до 300 тысяч единиц в сутки, писал NEWS.ru.