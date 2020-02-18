https://static.news.ru/photo/fddbfde0-5236-11ea-abf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Российские кинематографисты-аниматоры, члены анимационного сообщества, выступили с защитой фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ террористическая организация). Они опубликовали открытое письмо с требованиями о пересмотре приговора и проведения справедливого расследования.

Режиссёры, аниматоры и художники таким образом выразили солидарность с профессиональными сообществами, которые ранее уже выступали с защитой осуждённых фигурантов дела «Сети».

В открытом письме подчёркивается, что его авторы не могут «оставаться равнодушными к тому, что люди осуждены за преступление, которого они не совершали».

Мы требуем пересмотра вынесенных судебных приговоров, так как в ходе процесса были допущены вопиющие нарушения прав обвиняемых. Мы требуем справедливого расследования, — говорится в открытом письме, опубликованном в Facebook.

В настоящее время обращение аниматоров подписали свыше 120 человек.

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Все арестованные увлекались страйкболом и проводили тренировки, которые, по словам адвокатов, были представлены обвинением как доказательства «незаконного овладения навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи». Обвинение утверждало, что «Сеть» была разделена на ячейки, которые функционировали в разных городах. По словам обвиняемых, это были всего лишь названия страйкбольных команд.

10 февраля 2020 года семеро фигурантов дела получили сроки от шести до 18 лет колонии. После приговора в защиту осуждённых уже выступили российские ученые, журналисты, кинематографисты, учителя, психологи, а также работники книжных магазинов.

Как ранее писал NEWS.ru, российский Профсоюз журналистов и работников СМИ сделал заявление относительно дела «Сети». Организация призвала пересмотреть приговоры, обратив внимание на то, что фигуранты дела жаловались на пытки со стороны ФСБ, а освещавшая процесс, пресса сталкивалась с препятствиями со стороны силовиков.