Роспотребнадзор: Россия занимает 43 место по заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/6a72af58-07a9-11eb-902c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на рост количества случаев заражения коронавирусом Россия занимает 43 место по заболеваемости в пересчёте на 100 тысяч жителей, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова во вреям выступления на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020».

По её словам, по уровню летальности страна занимает 105 место, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что новое плато по коронавирусу после всплеска заболеваемости наступит достаточно быстро. При этом оно окажется более длительным, чем весной.

По данным на 6 октября, в России зафиксировали 11 615 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 237 504. Темп прироста составляет 0,9%.