Рома Зверь высказался в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии»

https://static.news.ru/photo/98c739da-b79c-11ea-a5b2-fa163e074e61_660.jpg Рома Зверь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант и актёр Рома Зверь пришёл к Мещанскому суду в Москве для оказания поддержки режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Он заявил NEWS.ru, что все собравшиеся уверены в невиновности подсудимых.

По словам артиста, никто пока не знает, с чем именно связано преследование Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского. Как отметил Зверь, ему нечего сказать по этому поводу. Он пришёл к суду для поддержки фигурантов дела, как и все остальные.

Кроме того, музыкант привёл в пример высказывание самого режиссёра о том, что истинные инициаторы и причины преследования могут быть известны через какое-то время. Певец заявил, что в России всё становится известным спустя время либо не становится таковым никогда. По его мнению, исходя из трёхлетнего разбирательства и судебных экспертиз, правосудия ждать не приходится.

Скорее всего, это заказанное дело для, может быть, запугивания других людей искусства. Может быть, что таким образом стремятся показать, что с государством лучше дел иметь не стоит. Будьте аккуратны. Наверное, для этого. Я не знаю, для чего. Серебренников — это единственный российский режиссёр, который известен за пределами страны, который работает и в Германии, и в Швейцарии. О нём знают и в Европе, и в Америке. Нет других режиссёров, которые были бы известны так, как он. Поэтому Серебренников представляет Россию в культурном плане на весь мир. Других людей нет, он один. Ну и что? Его судят. Посмотрим, чем закончится этот процесс, — заявил Зверь.

У здания Мещанского суда в Москве, где вынесут вердикт по делу Кирилла Серебренникова, собрались коллеги и друзья обвиняемого в мошенничестве театрального режиссёра.

Поддержать Серебренникова пришли рэпер Oxxxymiron, актриса Юлия Ауг и артисты «Гоголь-центра». Полицейские попросили их не закрывать проход для людей и держать социальную дистанцию.

Проект «Седьмая студия» был создан в 2011 году и призван популяризировать современное искусство. В 2011–2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей на эти цели. Чтобы реализовать задачи по проекту, Серебренников создал некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия». Её сотрудники разрабатывали планы мероприятий, которые, как считают следователи, содержали заведомо недостоверные данные об их стоимости. По их версии, всего было похищено более 130 млн рублей, которые были выделены из федерального бюджета.

Помимо режиссёра на скамье подсудимых продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский. Вместе с ними приговора ждёт и бывший сотрудник Минкультуры Софья Апфельбаум. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Как писал NEWS.ru, обвинение Софье Апфельбаум переквалифицировали на «халатность».