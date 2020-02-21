https://static.news.ru/photo/6439836e-54ad-11ea-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти России и Китая обеспечили усиленный двойной контроль на границе из-за распространения коронавируса. Всех пересекающих границу проверяют с помощью стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

На сайте посольства РФ в КНР уточняется, что с 31 декабря 2019 года по 19 февраля 2020 года на совместной границе досмотрели более 365 тысяч человек.

Из них у 104 человек обнаружили признаки заболевания.

Во всех случаях проведён полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки, — сообщает дипмиссия.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице принимаются дополнительные меры профилактики, чтобы не допустить проникновение коронавируса.