Власти России и Китая обеспечили усиленный двойной контроль на границе из-за распространения коронавируса. Всех пересекающих границу проверяют с помощью стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
На сайте посольства РФ в КНР уточняется, что с 31 декабря 2019 года по 19 февраля 2020 года на совместной границе досмотрели более 365 тысяч человек.
Из них у 104 человек обнаружили признаки заболевания.
Во всех случаях проведён полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки, — сообщает дипмиссия.
Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице принимаются дополнительные меры профилактики, чтобы не допустить проникновение коронавируса.
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