https://static.news.ru/photo/3e242dd2-548f-11ea-bdb7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице принимаются дополнительные меры профилактики, чтобы не допустить проникновение коронавируса в Москву.
По его словам, в столичных аэропортах дежурят бригады медиков, которые проверяют транзитных пассажиров из Китая, берут у них пробы анализа на коронавирус. Прямо в аэропорту эти пассажиры получают постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания и больничный лист, даже если у них отсутствуют симптомы COVID-19. Пассажиров с температурой или другими симптомами отправляют а инфекционные больницы.
Собянин подчеркнул, что такой же контроль производится на вокзалах: проверяются люди, прилетевшие из Китая в Санкт-Петербург, а затем приехавшие в столицу.
Градоначальник рассказал, что стражи порядка и медики проводят рейды по гостиницам, общежитиям и частным квартирам. Они выявляют людей, прилетевших из Китая до введения контроля на российских границах.
Мониторинг ведут также сотрудники метрополитена и «Мосгортранса». Медики совместно со стражами порядка выдают постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства, всем кто прибыл из КНР, отметил Собянин.
На сегодня выдано порядка 2,5 тысяч постановлений о двухнедельной изоляции. На 10-й день изоляции берется еще один анализ на коронавирус, — написал градоначальник на своём сайте.
Он также напомнил, что усилен дезинфекционный режим на объектах массового скопления людей, в общественном транспорте , в такси и каршеринге.
По данным на 21 февраля от коронавируса погибли 2236 человек, выздоровели 18 264. Число инфицированных превысило 75,4 тысячи человек.