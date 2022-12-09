РЭО призвал россиян внимательно подойти к покупке новогодних елок Глава РЭО Буцаев: при покупке искусственной елки важно проверить ее маркировку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует внимательно отнестись к покупке новогодних елок, чтобы не нанести природе дополнительный вред, рассказал «360» глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Он уточнил, что при покупке искусственной елки важно обратить внимание на ее маркировку, так как их могут производить из вредных для окружающей среды материалов. Также эксперт пояснил, что для компенсации вреда, который экологии наносит производство искусственной елки, ее нужно использовать не менее 20 лет.

Если вы купили пластиковую елку, то лучшее, что можете сделать, это использовать ее как можно дольше — не менее 20 лет. Есть исследования, согласно которым именно такой срок использования одной пластиковой елки компенсирует затраты на выращивание 20 живых елок в питомнике, — предупредил Буцаев.

При этом эколог отметил, что живые ели также способны нанести вред экологии, если они не будут утилизированы и окажутся на мусорном полигоне. При гниении они выделят в атмосферу 13–20 кг накопленного за время роста углекислого газа, рассказал эксперт. Поэтому ели после новогодних праздников следует отправить в пункт приема, где их переработают.

В свою очередь эколог Андрей Фролов ранее рассказал, что покупка живой елки для Нового года не нанесет вреда природе, так как их выращивают в специальных питомниках. Он уточнил, что покупая настоящую елку к праздникам, люди могут нанести вред экологии лишь тем, что просто выкидывают дерево после праздника. Чтобы поступить с елкой экологично, эксперт призвал посадить ее в лесу или на дачном участке с наступлением весны.