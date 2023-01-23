Рекрутер рассказала, почему женщины зарабатывают меньше мужчин HR-специалист Лоикова назвала патриархат одной из причин неравенства зарплат мужчин и женщин

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Во всех странах женщины в целом зарабатывают меньше мужчин, что объясняется общими принципами патриархального бизнеса, но в России перекос выражен заметнее, чем в среднем по миру, заявила в разговоре с NEWS.ru независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Это связано, в частности, с особенностями промышленного производства, отметила эксперт. Она объяснила, что большая часть женщин заняты в менее оплачиваемых сферах, вроде здравоохранения и образования. По словам рекрутера, разница между зарплатами мужчин и женщин в России стала сокращаться, но в целом она все еще составляет 28%. Однако в некоторых сферах показатель снизился до 15% и 10%. Наибольшая разница отмечается в сфере культуры, спорта и развлечений. Наименьший разрыв зафиксирован в строительстве, в ЖКХ, энергетике и образовании.

В среднем женщины в РФ работают совсем немного меньше мужчин. Во многих опросниках можно увидеть значения в 38 часов в неделю против 40 у представителей сильного пола. Однако, если сопоставить среднечасовую зарплату, то у женщин она составит около 76,3% от мужской. Причем эта диспропорция становится еще более выраженной по мере продвижения по карьерной лестнице. К примеру, зарплата женщин на руководящих должностях составляет 69,2% от мужской, — рассказала Лоикова.

При этом рекрутер отметила, что в сферах образования и здравоохранения разрыв минимален. В целом разницу эксперт объяснила не только патриархальным укладом в обществе, но и желанием многих россиянок работать в более защищенных сферах с возможностями уйти в больничный, в декретный отпуск, отсутствием переработок и так далее.

Кроме того, бывает, что женщины в России менее амбициозны. Мы видим, что Минтруда в последнее время озаботилось неравенством. Разработана государственная стратегия, которая до 2030 года предполагает преодоление барьеров женской занятости и развитие карьерного роста. Женщин станут активнее вовлекать в новые формы занятости, — добавила специалист.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» предложили упразднить перечень запрещенных для женщин профессий. Замруководителя партии Сардана Авксентьева заявила на пленарном заседании Госдумы в декабре, что в документе указаны целые отрасли, а не отдельные специальности, в то время как в условиях санкционного давления требуются новые решения.