Расшифровка разговоров экс-полицейских по делу Голунова появилась в Сети

https://static.news.ru/photo/bcf10cfa-72d1-11eb-8f5e-96000091f725_660.jpg Игорь Ляховец Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московский суд изучил прослушку бывших полицейских, которых обвиняют в незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Уволенные силовики рассуждают о будущем и о том, как им выстраивать линию защиты.

В одном из телефонных разговоров бывший начальник отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец объяснял другому фигуранту дела, что родственникам Голунова можно не сообщать о его задержании, поскольку журналист не является несовершеннолетним.

Можешь типа сказать даже, что у него спрашивали: «Может, родителям сообщить?» Он сказал: «Нет, не надо», — говорит Ляховец.

На другой записи экс-полицейский жалуется на разговор с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, который был недоволен задержанием Голунова до проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Да он там больше истерил. «А мне тут такие люди звонят, с иностранных даже государств, спрашивают, что у вас происходит, что вы натворили? Вы не могли этого ******** задержать после прямой линии с президентом?» — процитировал министра Ляховец.

Расшифровку разговоров опубликовал Telegram-канал Baza.

Как писал NEWS.ru, свидетель обвинения Сергей Кузнецов рассказал на суде, что получил от экс-полицейских, которые задержали Голунова, две тысячи рублей на такси. Он был понятым как в отделе полиции, так и на обыске дома у журналиста.

Журналист-расследователь издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве в июне 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Он не признал свою вину. Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста снято обвинение. Задержавшие его силовики были уволены. Против них было возбуждено уголовное дело. Оно засекречено. Его расследование продолжается.