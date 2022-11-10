Раскрыт способ справиться с большим объемом задач на день Психотерапевт Егорова: справиться с большим объемом задач на день поможет «правило трёх яблок»

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«Правило трёх яблок» способно помочь разобраться с большим объемом задач, которые требуется выполнить за день, рассказала СМИ психотерапевт Анастасия Егорова. Согласно этому принципу, в начале дня следует выбрать три приоритетных дела, так как именно это число решаемых задач является эффективным для человека, пояснила специалист. По ее словам, соблюдение такого правила поможет не отвлекаться на мелкие задачи.

Попробуйте в руке удержать больше трех яблок — не получится. С делами то же самое. Представьте себе, что ваши задачи на день — яблоки, — посоветовала психолог.

Специалист рекомендовала брать на себя только те задачи, которые со стопроцентной вероятностью можно успеть сделать в течение дня. Также она уточнила, что продуктивность существенно снижают вредные привычки. Эксперт объяснила, что для сохранения производительности лучше не слушать музыку во время работы, а чай или кофе следует пить только в обеденный перерыв.

Егорова ранее рассказала, что многозадачность вредна для мозга, так как изнашивает его возможности. Эксперт уточнила, что мозг постоянно находится в режиме переключения, неосознанно и незаметно выполняя множество задач, даже когда человек делает простейшие действия. Многозадачность в таком случае может перегружать мозг и оказывать на него негативное воздействие.