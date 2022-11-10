Психотерапевт раскрыла вред многозадачности для мозга Психотерапевт Егорова: многозадачность изнашивает возможности мозга

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Многозадачность вредна для мозга, так как изнашивает его возможности, рассказала СМИ психотерапевт Анастасия Егорова. Она уточнила, что мозг постоянно находится в режиме переключения, неосознанно и незаметно выполняя множество задач, даже когда человек делает простейшие действия. Многозадачность в таком случае может перегружать мозг и оказывать на него негативное воздействие.

Несмотря на то что мозг анализирует параллельно несколько сигналов из внешней среды, он постоянно находится в режиме переключения, излишняя многозадачность вредна для мозга, его возможности изнашиваются, — рассказала Егорова.

Специалист уточнила, что использование способности мозга переключаться способно увеличить эффективность и качество выполняемой человеком работы. Она упомянула «эффект вечеринки», который был открыт 1953 году британским ученым Эдвардом Черри. Он выяснил, что в шумной комнате человек может прекрасно слышать и видеть своего собеседника, так как его мозг «глушит шум» вокруг него, не позволяя отвлекаться от разговора.

Невролог Александр Комаров ранее рассказал, что деменция у молодых людей может быть вызвана из-за токсического, травматического или контузионного воздействия на головной мозг, это так называемая приобретённая деменция молодого возраста. По его словам, данные компоненты, как правило, связаны с внешними повреждающими факторами: инсульт, травма или токсическое повреждение.