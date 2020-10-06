Путин заявил о скорой регистрации ещё одной вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6cedacc0-07e4-11eb-868d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ещё одна российская вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в ближайшее время. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Надеюсь, что в середине этого месяца, в середине октября, буквально там через дней десять <...> будет зарегистрирована ещё одна российская вакцина, — цитирует главу государства ТАСС.

Путин уточнил, что речь идёт о препарате, созданном в новосибирском центре «Вектор». По его словам, работа над вакциной практически завершена.

Клинические испытания вакцины «Вектор» начались 27 июля. Врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Как ранее писал NEWS.ru, согласно результатам опроса партии «Единая Россия», 93% россиян считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. При этом 73% респондентов не согласны на прививку, а 4% сказали, что она им не нужна, так как они уже переболели COVID-19.